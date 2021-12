7/10 ©IPA/Fotogramma

"Ringraziamo il ministro Orlando che ha dimostrato grande attenzione alle richieste dei sindacati anche per non disperdere l'esperienza di questo personale formato, superando a tal fine alcune perplessità delle Regioni che, peraltro, sono chiamate ad attivare tempestivamente le procedure concorsuali per assumere il personale necessario - più di 11.000 unità - al fine di potenziare i centri per per l'impiego. Le risorse sono stanziate, si facciano i concorsi", dichiarano i capogruppo democratici nelle commissioni Bilancio e Lavoro Ubaldo Pagano e Antonio Viscomi