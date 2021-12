1/11

Pnrr ma non solo. Sono tante le risorse in gioco tra Roma e Bruxelles. In attesa che si creino le condizioni per la richiesta della prima vera rata del piano di ripresa e resilienza dopo l'anticipo da quasi 25 miliardi ricevuto ad agosto, il nostro Paese deve fare i conti anche con le difficoltà e i ritardi che incontra nello spendere le risorse (quasi 33 miliardi di euro) messe a disposizione nell'ormai lontano 2014 attraverso i fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo (Fse) e il Fondo di sviluppo regionale (Fesr)

