11/11

Per la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini la proroga al 9 dicembre per le cartelle non basta. “Abbiamo proposto un ordine del giorno con cui impegniamo il governo a riprogrammare la scadenza, dando più tempo per ottemperare a pagamenti. Ora spetta al governo fare un ulteriore passo avanti in una giusta e doverosa direzione", ha dichiarato