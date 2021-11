5/10

Come scrive il Messaggero, tra i quasi mille emendamenti al decreto legge in materia fiscale e tutela del lavoro depositati in commissione Finanze al Senato, ci sono diverse proposte di Lega, Pd e FI che suggeriscono una proroga dal 30 novembre al 31 dicembre della scadenza per pagare le rate arretrate della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio o in alternativa di spalmare il saldo in quattro rate trimestrali, la prima entro la fine dell’anno