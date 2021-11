Caos bonus casa, Agenzia delle Entrate lavora alla ripresa dei servizi

Il decreto legge anti-frodi ha previsto più controlli per poter usufruire degli incentivi per i lavori edilizi. In attesa di adeguare la piattaforma alle novità, l'ente della riscossione ha bloccato il servizio per la trasmissione dei documenti per usufruire di sconti in fattura e cessione dei crediti. Ripartenza prevista in settimana. In totale, fa sapere Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, il valore delle frodi riscontrate sui bonus ammonta a circa 950 milioni di euro