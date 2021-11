8/10 ©Ansa

In valore assoluto si è infatti passati dai 448 euro pagati in media nel settembre 2012 a 319 euro nel settembre 2021 con una riduzione, sempre al netto delle tasse, di 128 euro, pari in percentuale a un calo di quasi il 30%. Nello specifico i premi sono scesi del 28,6%, percentuale concentrata in gran parte proprio tra il 2020 e il 2021