In base a quando scritto dall’Agenzie delle Entrate, se il rogito viene stipulato nel 2021 l’acquirente per avere il beneficio deve compiere 36 anni nel 2022; se viene stipulato nel 2022, il compleanno deve essere nel 2023. Il bonus “prima casa under 36” è l’agevolazione prevista dal Dl Sostegni bis per i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022

Bonsu prima casa per under 36, le regole per usufruirne