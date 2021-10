3/11 Sky TG24

Uno dei motivi potrebbe essere quello della scelta del percorso di studi. Nel 2020, tra i laureati in materie STEM (fisica e matematica, scienze, tecnologie informatiche), gli uomini sono il 36,8% del totale, mentre la percentuale di donne si ferma a una su sei, circa il 17% (dati Istat). I salari sono più alti per chi lavora in ambito scientifico che in altri campi, come quello umanistico, dove sale la percentuale di donne che lo scelgono come indirizzo formativo

Congedo di paternità: Italia fanalino di coda in Europa