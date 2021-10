2/10 ©Ansa

Per far fronte alla situazione, come detto, il premier britannico Boris Johnson ha deciso di fare intervenire l'esercito: i militari sono chiamati a sopperire alla mancanza di autisti di Tir. Dal 4 ottobre i militari si sono messi alla guida dei mezzi pesanti delle forze armate per contribuire a distribuire il carburante, strategico per non paralizzare il Paese

Uk: senza benzina le stazioni di servizio