Si pagheranno le tasse sulle mance? Cosa ha stabilito la Cassazione

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che anche le donazioni dei clienti vanno sottoposte a tassazione, perché vengono ricevute in funzione del rapporto di lavoro. La pronuncia nasce da un caso giudiziario tra il capo ricevimento di un hotel in Sardegna, che nel 2007 non aveva dichiarato circa 84mila euro di mance, e l'Agenzia delle Entrate, che gli aveva presentato avviso di accertamento per evasione. Dagli effetti della nuova pronuncia dovrebbero però rimanere esclusi i lavoratori stagionali e occasionali