1/12 ©Ansa

Domani, giovedì 30 settembre, scade il termine per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis dello scorso 25 maggio. Chi può accedervi e come fare richiesta all'Inps: il punto

GUARDA IL VIDEO: Bonus vacanze, fino a 500 euro da spendere anche a Natale