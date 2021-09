4/10 ©LaPresse

Per la richiesta è necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa

La pagina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla rateizzazione delle cartelle