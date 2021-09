5/10 ©Ansa

Tornando al licenziamento via email legittimo, la sentenza della Corte di Cassazione numero 29753 del 2017 chiarisce che “pur confermando che il licenziamento debba essere fatto in forma scritta, non significa che ci debba per forza essere una lettera o un documento cartaceo. Questo requisito è assolto in tutte le ipotesi in cui il lavoratore riceve un documento scritto nella sua materialità”