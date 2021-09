4/10 da youtube

Titubanti i sindacati, che ritengono troppo stretti i tempi dettati dal ministro Brunetta ed eccessivo il suo ottimismo: "Non so come faccia Brunetta a dire che in un mese si fa il contratto, siamo ancora indietro”, ha fatto presente il segretario nazionale della Fp-Cgil Florindo Oliverio

Tutti i pro e i contro dello smart working che Brunetta vuole tagliare