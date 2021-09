4/10 ©LaPresse

Quali sono i requisiti per richiedere le sovvenzioni? La chiusura dell’attività per almeno 100 giorni dal 1° gennaio al 25 luglio, come già indicato precedentemente, e il possesso della partita Iva. Inoltre i beneficiari (imprenditori o professionisti) dovevano svolgere come attività prevalente, alla data del 26 maggio scorso, una di quelle contraddistinte dai 27 codici Ateco riportati in allegato al decreto