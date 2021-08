Covid, dai tamponi al Green Pass: le nuove regole per fare sport

10/12 ©LaPresse

Per gli allenamenti, anche se svolti parzialmente al chiuso, "considerata la frequente necessità di utilizzo di spazi e sale al chiuso per i quali è obbligatoria la Certificazione verde è necessario un tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento per i non vaccinati e non guariti, e per i soggetti non vaccinati con l'intero ciclo vaccinale”