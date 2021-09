13/18 ©IPA/Fotogramma

Nella vicenda della Gkn "non capire che in questo modo si distrugge il sistema industriale del nostro Paese e l'occupazione è un grave errore e siamo convinti che il governo non debba affrontare le crisi in questo modo. Ci vogliono strumenti per affrontare la transizione che tengano vincolate le aziende e il lavoro", ha detto Francesca Re David segretaria generale della Fiom