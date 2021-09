Dal Prosek al Parmesan, le imitazioni di eccellenze italiane nel mondo

Il fenomeno è noto come Italian Sounding: consiste nell’utilizzare nomi che richiamano quelli dei prodotti più celebri del nostro Paese (soprattutto cibi e vini) per scopi commerciali. L’ultimo caso di imitazione è quello del vino per cui la Croazia ha fatto domanda alla Ue per la registrazione della menzione tradizionale. Ma sugli scaffali dei vari continenti si trovano anche la Zottarella, il San Daniele Ham e l’Asiago Cheese. Ecco i casi più famosi