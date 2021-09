10/13 ©Ansa

Per quanto riguarda l'importo della malattia per gli ex Enpals, questo si calcola sul 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20esimo giorno di durata della malattia, comprese domeniche e festività nazionali e religiose infrasettimanali; sull’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21esimo giorno in poi fino al limite di 180 giorni; sul 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana