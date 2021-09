6/10 ©IPA/Fotogramma

A partire da quel momento, i cittadini potranno rivolgersi direttamente agli istituti termali per prenotare il bonus e per ricevere supporto e indicazioni sul suo utilizzo. Sono 320 le terme in Italia, e oltre 3 milioni gli italiani che ogni anno le scelgono per relax, vacanza o per cure specifiche