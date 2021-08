1/8 ©Ansa

È entrata nel vivo la 'partita' dell'esonero (parziale) dei contributi per i lavoratori autonomi che, lo scorso anno, hanno visto un calo del loro giro d'affari a causa della pandemia da Covid-19. Dal 25 agosto è possibile, per gli iscritti alle diverse gestioni previdenziali dell'Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, presentare telematicamente la domanda per ottenere uno sgravio sui versamenti dovuti nel 2021. E godere così di un aiuto statale che può arrivare fino ad un massimo di 3.000 euro

