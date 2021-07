10/12 ©IPA/Fotogramma

Per poter ottenere l'agevolazione, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti reddituali richiesti dovranno essere anche in regola con il versamento dei contributi. Però nel decreto legge Sostegni-bis si è intervenuti per consentire la presentazione della domanda anche se non si è in regola: la verifica verrà effettuata a partire dal 1° novembre, tenendo conto di quanto versato dagli interessati entro il 31 ottobre