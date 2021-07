5/12 ©Ansa

Sono state 177.414 le pensioni con decorrenza nel primo semestre 2021 per il Fondo lavoratori dipendenti e 121.768 per l’insieme delle gestioni degli autonomi (822 euro l'assegno medio). Ai parasubordinati sono stati erogati 18.681 trattamenti per un importo medio di 282 euro, mentre gli assegni sociali sono stati 38.603 (in media 417 euro)