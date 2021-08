Bonus rottamazione tv 2021, il modulo in PDF da scaricare

Il cosiddetto Bonus rottamazione tv ha preso il via il 23 agosto. Sul sito del ministero dello Sviluppo economico si può già scaricare il modulo di autodichiarazione da portare al rivenditore o all’isola ecologica ( IL MODULO IN PDF ). L’agevolazione è infatti collegata alla riconsegna del vecchio televisore per l’acquisto di uno nuovo. Con lo smaltimento del dispositivo si ha diritto a uno sconto del 20% sull’acquisto della nuova tv.

Il modulo di autodichiarazione

L'incentivo è diretto a tutti i cittadini senza limite di ISEE, ma con solo un bonus a famiglia. Possono ottenerlo i residenti in Italia che rottamino correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 e in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento. Una volta compilato, il foglio va consegnato al rivenditore in cui si acquista la nuova tv o all'isola ecologica in cui si va a smaltire il vecchio dispositivo. Quest'ultima dovrà convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio e con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.