Il quesito riguarda un contribuente che è proprietario di un appartamento in un mini condominio di tre unità immobiliari. L'edificio è in possesso di tutti i requisiti per accedere ai benefici previsti. Con il consenso degli altri condomini, vorrebbe intervenire sulla facciata dello stabile e farsi carico delle spese

Superbonus 110%, agevolazioni prima casa: 30 mesi per trasferire la residenza