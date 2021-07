1/10 ©IPA/Fotogramma

La pandemia di Covid ha cambiato il mercato immobiliare: in tanti - obbligati a stare a casa e spesso anche a lavorare in smart working - hanno iniziato a dare più importanza alle metrature, ai giardini, alle terrazze. E si è accentuata anche la preferenza per i piccoli centri, considerati più vivibili rispetto alle grandi città, soprattutto al Sud

Case vacanza, aumentano le vendite e i prezzi nelle aree turistiche