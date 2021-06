Facebook, accuse antitrust respinte. Ma il congresso Usa rilancia

Facebook, per ora, è salva. Un tribunale federale ha rigettato l’accusa dell’agenzia per la concorrenza (Ftc) e di 48 stati americani sulle presunte pratiche anti-concorrenziali adottate negli ultimi anni dal colosso di Mark Zuckerberg. Subito dopo l'annuncio le azioni dell’azienda sono salite del 4 per cento, per poi chiudere al +3 e mezzo per cento. A dimostrazione della serietà dell'accusa per gli investitori.

L’autorità americana per la concorrenza aveva denunciato Facebook nel dicembre scorso, per aver strategicamente eliminato ogni minaccia al proprio monopolio, anche attraverso le acquisizioni del 2012 e 2014 di Instagram e WhatsApp, per un valore totale di 20 miliardi di dollari. La corte federale ha però deciso che l’accusa non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un monopolio di Facebook nel mercato americano dei social network, benché non sia d'accordo con l'intera linea difensiva dell'azienda di Menlo Park. Non si tratta però di un’assoluzione definitiva: l’antitrust americano ha ora la possibilità di meglio definire le proprie accuse.

La sfida globale

Anche perché la sfida alle Big Tech non si ferma certo qua: il governo americano ha già denunciato tra la fine del 2020 e i primi mesi di quest'anno anche Amazon e Google e tra poco potrebbe toccare ad Apple. L’Unione Europea da parte sua ha lanciato recentemente una nuova offensiva, mettendo sotto indagine tutti i Big Tech americani (Google, Facebook, Amazon, Apple). E pure la Cina vuole tenere sotto controllo i propri colossi, a partire da Alibaba multata nei mesi scorsi per quasi 3 miliardi di dollari.