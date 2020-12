Facebook nel mirino dell'Antitrust Usa per violazione di concorrenza

L’azione legale è stata avviata dalla Federal Trade Commission e da una coalizione di 48 stati Usa guidata dal procuratore generale di New York Letitia James. Le accuse riguardano anche le acquisizioni di Instagram e WhatsApp, che si inserirebbero in una strategia messa in atto dal colosso per eliminare ogni minaccia al suo monopolio

Facebook si prepara ad affrontare l’ennesima bufera negli Stati Uniti. Stavolta il social media è finito nel mirino della Federal Trade Commission (Ftc), l’authority nazionale della concorrenza, e di una coalizione di 48 stati Usa guidata dal procuratore generale di New York Letitia James, che hanno avviato due cause antitrust nei suoi confronti, accusandolo di pratiche anticoncorrenziali. Il pomo della discordia va cercato nelle acquisizioni di Instagram (per un miliardo di dollari) e WhatsApp (per 19 miliardi), risalenti, rispettivamente, al 2012 e al 2014. Secondo la Ftc, queste operazioni si inserirebbero nella strategia messa in atto da Facebook per eliminare ogni minaccia al suo monopolio.