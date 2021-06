Reddito di cittadinanza, emendamento su obbligo lavoro stagionale

La proposta di modifica al dl Sostegni bis, non ancora approvata, è stata avanzata Valentina D'Orso (M5S). I percettori dovranno accettare offerte di lavoro stagionale entro 100 km dalla loro residenza, sospendendo la fruizione del beneficio ma godendo di un'integrazione Inps nel caso in cui il compenso mensile sia inferiore all'importo del Rdc. Roberto Pella (FI) ha proposto invece la decontribuzione totale per le imprese del turismo che assumono lavoratori del settore in cig Covid o percettori di Rem o Rdc