Lavoro, mancano gli stagionali ma non alla Sammontana: 352 assunti

Tutto pronto per l’estate, dopo un anno e mezzo di pandemia la stagione turistica è finalmente pronta a ripartire. O almeno così dovrebbe essere e non lo è. Dal mare alla montagna gli operatori del settore arrancano a causa della penuria di stagionali, giovani da assumere tra le file di camerieri, lavoratori d’albergo e assistenti degli stabilimenti balneari che non ci sono. O meglio ci sono ma non rispondono all’appello delle aziende del settore. Nel comparto riminese servirebbero 7 mila addetti per accogliere i vacanzieri e la situazione è identica nelle località balneari del resto d’Italia così come pure in montagna, dalle Alpi agli Appennini il personale è troppo magro. Quali sono le ragioni di questo fenomeno apparentemente paradossale? Perché nell’Italia che secondo gli ultimi dati Istat ha perso quasi un milione di posti con l’avvento del Covid, una grossa offerta di lavoro resta senza risposta? A scanso di equivoci, la voglia di lavorare non c’entra altrimenti – spiega Il segretario generale della Cgil di Lucca Rossano Rossi - non si spiegherebbe il caso Sammontana.