Lavoro, i diplomi più richiesti in Italia

In diversi settori per lavorare basterebbe un istruzione tecnica professionalizzante, ma mancano i diplomati per diversi tipi di lavoro. È quanto emerge da un report di Confindustria sui titoli di lavoro più richiesti nel settore industriale e in quello dei servizi. “A monte - commenta il vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano, Giovanni Brugnoli - non ci sono abbastanza iscritti agli istituti tecnici e professionali”