Crisi Covid, tengono cibo e bevande made in Italy: export da record

Nell'anno in cui la pandemia ha causato l’emergenza sanitaria che ha poi prodotto effetti negativi anche sull’economia, l’agroalimentare italiano è riuscito a contenere i danni, perdendo molto meno rispetto ad altri comparti. E il dato sulle esportazioni ha fatto segnare addirittura una crescita dell’1,8%. I numeri emergono da un report di The European House-Ambrosetti presentato in vista del quinto Forum Food&Beverage che si terrà a giugno a Bormio (Sondrio)