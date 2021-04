1/11 ©Getty

Novità in arrivo per il bonus Inps da 2.400 euro previsto per alcuni lavoratori dal Decreto Sostegni. Si tratta dell’indennità "una tantum e onnicomprensiva prevista a favore di alcune categorie di lavoratori” che, a causa dell’emergenza coronavirus e delle misure restrittive anti-contagio, non hanno potuto svolgere le proprie attività lavorative o sono stati molto limitati

Bonus Inps, quali lavoratori devono richiederlo?