Ancora due settimane di tempo per comunicare all’Agenzia dell’Entrate se si ha intenzione di usufruire delle detrazioni previste per lavori in case e condomini e, in tal caso, se si preferisce lo sconto in fattura o la cessione del credito. La scadenza originaria per l’invio della modulistica era prevista per il 16 marzo 2021, poi prorogata al 31 marzo e ora al 15 aprile