Volkswagen, nuovo marchio per le auto elettriche: arriva Voltswagen

Il colosso automobilistico prepara il lancio di una nuova unità operativa negli Usa. Lo si è appreso da un comunicato pubblicato per errore sul sito della casa. La mossa fa parte di un piano più ampio per diventare leader nella mobilità elettrica: previsti 46 miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni

La Volkswagen si prepara a lanciare negli Stati Uniti una nuova unità operativa, la "Voltswagen of America", dedicata alle proprie auto elettriche. Lo si apprende da un comunicato stampa pubblicato per errore sul sito della casa automobilistica tedesca, poi rimosso. Contattato dall’emittente statunitense Cnbc, un portavoce del colosso di Wolfsburg non avrebbe voluto commentare la nota, ma fonti vicine ai vertici della società hanno confermato il progetto alla Cnbc.

Il comunicato stampa La filiale statunitense della Wolkswagen avrebbe pubblicato - per errore - il comunicato con un mese di anticipo: la data sul documento segnava il 29 aprile. Nella nota veniva indicato che il nuovo marchio è atteso per maggio e la decisione veniva definita come una “dichiarazione pubblica sull'investimento lungimirante della compagnia nella mobilità elettrica”. Il comunicato citava la necessità di essere completato con citazioni aggiuntive e fotografie dello stabilimento dell’azienda nella città di Chattanooga, Tennessee.



La nuova unità operativa approfondimento Dieselgate, corte tedesca: Volkswagen dovrà risarcire i clienti Il cambio di nome sembra al momento essere stato pensato solo per gli Stati Uniti, dove la casa automobilistica ha subito grandi danni d’immagine a causa dello scandalo dieselgate. Secondo i piani, solo le auto elettriche potranno fregiarsi del marchio "Voltswagen", che sarà di colore blu chiaro, mentre quelle a benzina e diesel continueranno ad avere il tradizionale marchio "VW" in blu scuro. La nuova Voltswagen of America sarà un'unità operativa della Volkswagen Group of America e una sussidiaria della casa madre Volkswagen AG e avrà il suo quartier generale a Herndon, in Virginia.