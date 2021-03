Volkswagen: investiamo su auto elettriche e batterie, sono il futuro

Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia, ha risposto alle domande di Sky TG24 Business. Guarda nel video l'intervista. Nordio ha affermato che Volkswagen intende trasformare la trazione elettrica «da fenomeno di nicchia a uno di massa», e per questo la marca tedesca investirà anche nella produzione di batterie e nelle stazioni di ricarica. Rispetto al 2019 il gruppo tedesco sta vendendo circa il 15 per cento in meno, ma Nordio ha assicurato che non ci saranno licenziamenti in Italia: «la voglia di scegliere una nuova automobile, qualunque essa sia, tornerà presto per gli italiani».

Per il settore automobilistico italiano sono cruciali gli aiuti pubblici. In campo oggi ci sono gli ecobonus per l'acquisto di auto elettriche e poco inquinanti. Introdotti con la legge di bilancio, sono però già stati largamente utilizzati e presto termineranno per alcune categorie. Come riporta il bonus tracker di Sky TG24, per le auto con emissioni di CO2 tra i 61 e 135 g/km sono quasi terminati. A questo proposito Nordio ha affermato che gli ecobonus «stanno aiutando a mantenere il mercato un po' più in forza, ma nel lungo periodo dovranno rimanere solo quelli per l'elettrico».