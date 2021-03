Pasqua in zona rossa, +20% di spesa per gli italiani nel weekend

Secondo Coldiretti in vista delle restrizioni stabilite per i giorni di festa con l’obiettivo di contenere i contagi di coronavirus, in molti hanno scelto di uscire nel fine settimana per comprare gli ingredienti necessari a cucinare a casa, complice anche la chiusura dei ristoranti. Gettonati i prodotti di base della dieta mediterranea, ma anche salumi, vini e formaggi. Vanno a ruba le uova, sia per abbellire le tavole sia per preparare i dolci tipici: lo farà una famiglia su tre