Diminuiscono ancora le vendite al dettaglio. L’Istat ha stimato un calo congiunturale del 3% in valore e del 3,9% in volume a gennaio. Su base tendenziale si parla di un complessivo crollo del 6,8% in valore e dell’8,5% in volume. Pesa soprattutto il commercio dei beni non alimentari

