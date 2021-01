15/15

In generale, secondo Aie, se la pandemia ha fatto emergere con forza la centralità del libro considerato bene essenziale - come dimostrato dalla riapertura delle librerie anche durante il lockdown - dall’altra l’emergenza Coronavirus ha portato alla cancellazione di fiere e festival, ad una crisi marcata dell’editoria specializzata in arte e turismo e alla concentrazione delle vendite su un solo operatore

L'Australia farà pagare Google e Facebook per le notizie