Google, accordo con la stampa francese su remunerazione giornali

Primo accordo in Europa

Quello concluso tra gli editori francesi e Google è il primo accordo del Vecchio Continente per il quale Big G riconoscerà un corrispettivo economico per la lettura degli articoli. L'intesa tra le parti è arrivata al termine di mesi di trattativa. Google negozierà gli accordi di licenza con i membri di Apig per quanto riguarda le pubblicazioni che trattano informazione generale e politica. Dal canto loro, le testate avranno accesso a News Showcase, lo strumento di Google in cui è presente una selezione di contenuti premium. Nonostante non siano stati resi noti gli specifici dettagli finanziari dell'intesa, i criteri della retribuzione riguarderanno il contributo informativo dato dalla pubblicazione, il volume e l'audience sul web.

Una prima svolta già a novembre

L'accordo tra Google e la stampa francese non arriva dal nulla. Già lo scorso novembre, infatti, Big G aveva sottoscritto accordi individuali sul pagamento dei diritti d'autore con singoli giornali francesi quali Le Monde, Le Figaro, Liberation, L'Express, L'Obs e Courrier International. In quell'occasione, il numero uno di Google France, Sebastien Missoffe, aveva dichiarato che l'obiettivo era raggiungere un accordo-quadro entro la fine dell'anno.