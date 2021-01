7/15 ©Ansa

“Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali - spiega ancora l’Inps - avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l’istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la suddetta data del 28 febbraio 2021”