L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice da indicare nel modello F24 per l'utilizzo del credito d'imposta del 60%. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio dall’1 gennaio 2021 è stata stabilita la riduzione del termine ultimo per l’utilizzo della somma spettante: sarà il 30 giugno e non dicembre