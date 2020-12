8/14 ©Ansa

Chi ha anticipato tutti in tema di sconti è stato il Piemonte che ha dato il via già il 7 dicembre. La decisione è stata presa per andare incontro alle richieste dei commercianti, in difficoltà a causa della pandemia, che spingevano per poter applicare scontistiche anche durante il periodo natalizio. I saldi veri e propri, però, avranno il via a partire dal 7 gennaio