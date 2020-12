2/10 ©Ansa

PROROGA NORME MEDICI EMERGENZA COVID - Dagli specializzandi e i medici pensionati in corsia fino alla produzione in deroga delle mascherine, passando per l'operatività del commissario Domenico Arcuri. Nella bozza del decreto Milleproroghe anche una serie di prolungamenti di misure messe in campo dall'inizio dell'emergenza e che altrimenti si fermerebbero alla fine dell'anno. La proroga, precisa la bozza, sarà valida "fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 1 marzo 2021”



