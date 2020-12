Covid, Federalberghi: "Persi oltre 14 miliardi di euro"

Il presidente Bernabò Bocca a “Il Bollettino”: “Siamo disponibili a comprarci il tempo, perché avere una prospettiva a lungo termine è ciò che serve qui e ora per aiutare gli imprenditori a sopravvivere e a continuare a crescere”

“Alla fine del 2020 il fatturato degli esercizi ricettivi italiani registrerà un calo complessivo del 57%, con una perdita di oltre 14 miliardi di euro”. È l’amara constatazione di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che in un’intervista a "Il Bollettino" , quindicinale economico-finanziario, spiega gli effetti del Covid ( IL NOSTRO LIVEBLOG E LO SPECIALE ) sul business di hotel e strutture ricettive in generale.

"Dovremo tenere duro ancora per un po'"

“Il Natale sulla neve, come immaginario vacanziero degli italiani, sembra destinato a tramontare e credo che tutti noi dovremo tenere duro ancora per un po’. Per gli albergatori – aggiunge Bocca – sono soprattutto danni psicologici ed emotivi, visto che molti di loro rischiano di dover rinunciare a un’attività a causa di fattori estranei alla capacità della propria impresa. Il calo di fatturato del comparto ricettivo è stato del 52% nel periodo da gennaio a settembre 2020, ma purtroppo il crollo riguarda anche l’ultimo trimestre”.