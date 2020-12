Recovery plan, fra luoghi comuni ed errori da evitare

Chi potrà far funzionare il piano? Chi ha le competenze necessarie per fare tesoro delle risorse comunitarie? Tra task force e navigator, l'analisi della School of Government della Luiss sul programma europeo NextGenerationEu

In un precedente Policy Brief, quando il dibattito pubblico italiano sembrava monopolizzato dal vacuo refrain dello “spendere bene” le risorse del programma europeo NextGenerationEu (impropriamente chiamato Recovery Fund), abbiamo tentato di identificare le principali sfide che il nostro Paese avrebbe dovuto affrontare per riuscire a utilizzare davvero i fondi comunitari per la ripresa e la resilienza. Adesso che finalmente pare cominciato un dibattito più circostanziato sulle competenze necessarie per fare tesoro delle risorse comunitarie, proviamo invece a sfatare alcuni luoghi comuni che potrebbero portarci fuori strada. Quando le autorità politiche e gli analisti avanzano ipotesi le più diverse su “chi” potrà far funzionare il Recovery Plan (task force, super manager, navigator, eccetera), a rigor di logica dovrebbero rispondere preliminarmente a un’altra domanda: per quale motivo rischiamo di non spendere o spendere male i fondi europei? E cosa ci ha impedito in passato di spenderli bene?

La prima ipotesi leggi anche Recovery Fund, Conte: "Attuazione affidata a struttura di 6 manager" Una prima tesi, tanto diffusa quanto infondata, è che le competenze di gestione dei fondi al livello di Stato centrale siano adeguate alla sfida del Recovery Plan, mentre le competenze al livello regionale non lo siano. Nasce da un simile pregiudizio il progetto di una (ennesima) “cabina di regia” centralizzata tra presidenza del Consiglio, ministero dell’Economia, ministero dello Sviluppo e alcuni manager che, secondo ricostruzioni di stampa, circolerebbe a Palazzo Chigi. In realtà, se studiassimo la storia recente dei Programmi Operativi Regionali (POR) finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ci accorgeremmo per esempio che la Regione Lombardia, su un miliardo di euro di fondi POR-FESR che le sono stati assegnati per il periodo 2014-2020, ha speso il 28%; il Lazio ha speso la stessa percentuale del totale, la Sicilia ancora meno (il 23%), la Campania di più (il 30%). Tendenzialmente, anche se i fondi strutturali del ciclo 2014-2020 possono essere spesi fino al 2023, le regioni italiane - senza distinzioni macroscopiche tra Nord e Sud - hanno sinora speso soltanto un terzo dei fondi loro assegnati. Un risultato dunque non incoraggiante Ma i ministeri hanno fatto molto meglio di così? Non esattamente. Il ministero dello Sviluppo economico, per esempio, gestisce un programma chiave per il nostro Paese, il Programma Operativo Nazionale (PON) “imprese e competitività”, dotato di 3,3 miliardi, avendo speso a oggi solo il 26% dei fondi a disposizione. Nel caso del PON “ricerca e innovazione”, la percentuale di spesa dei fondi europei si ferma a oggi al 18%. Numeri alla mano, quindi, per non sprecare l’occasione del Recovery Plan, non sembra corretto cercare solo al livello di Stato centrale competenze che - secondo la vulgata - mancherebbero totalmente alle Regioni. Inoltre, una sorta di cabina di regia che collabora con le regioni già esiste ed è l’Agenzia per la Coesione territoriale istituita ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge n.101 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013 n. 125 e attiva nell’attuale programmazione 2014-2020.

La seconda tesi approfondimento La corsa degli stati europei verso il Recovery Fund Una seconda tesi ricorrente, per quanto fuorviante, è che in Italia una gestione efficace dei fondi europei sia resa impossibile innanzitutto dall’impatto degli atteggiamenti truffaldini di tanti concittadini. Si prenda per esempio la (corposa) torta dei fondi europei destinati all’agricoltura. Come ha scritto il Sole 24 Ore lo scorso 16 gennaio, “tra il 2006 e il 2018 su 5.620 casi sospetti segnalati dall’Italia alla Commissione Ue, sono state accertate 21 frodi sui fondi europei diretti e indiretti destinati all’agricoltura”. “Un numero marginale”, ha osservato la Guardia di Finanza nell’ultimo rapporto del Colaf, il Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione. “Degli altri casi – continua il Sole 24 Ore – 922 si sono subito rivelati ‘non irregolari’ e i rimanenti (4.677, cioè l’83%) presentavano irregolarità amministrative, molto spesso conseguenza di normative complesse e stratificate che moltiplicano le possibilità di errore”. Parliamo di frodi accertate per un ammontare di 2,55 milioni di euro nell’arco di 13 anni, a fronte di finanziamenti per decine di miliardi di euro nello stesso periodo. Nel solo 2018, secondo la relazione annuale della Corte dei Conti, su un ammontare di fondi agricoli europei (FEARS e FEAGA) pari a circa 5 miliardi di euro (3,9 miliardi FEAGA + 1 miliardo FEASR), le sospette frodi ammontavano a 42,2 milioni di euro (0,8% del totale), e la frode accertata una sola. Intendiamoci, anche l’uso improprio di un singolo euro di fondi comunitari (e del contribuente) andrebbe combattuto, ma sarebbe sbagliato cercare qui “il” problema delle difficoltà italiane di spendere i fondi europei.