1/14 ©Fotogramma

Cala fortemente la spesa prevista per i regali di Natale quest’anno. Lo spiega un’analisi dell’ufficio di studi di Confcommercio su quanto gli italiani saranno disposti a spendere per le feste in arrivo

Covid e Natale, l’impatto sull’economia italiana secondo le stime Coldiretti