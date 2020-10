1/10 ©Getty

Pronto un protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui micro-pagamenti con le carte fino a 5 euro. Come confermano fonti di governo, nel confronto con gli operatori sarebbe emersa la disponibilità "di tutti" ad aderire, su base volontaria, per incentivare i pagamenti digitali su cui si basa il meccanismo del cashback

