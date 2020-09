Bonus bici, i soldi basteranno per tutti?

Si sa, il bonus bici e monopattini arriverà a novembre. Dopo mesi di attesa chi ha fatto l'acquisto potrà vedersi rimborsare parte del prezzo. Ne avranno diritto tutti i maggiorenni, a prescindere dal reddito, che risiedono in capoluoghi di regione o provincia o in città con più di 50mila abitanti. Lo sconto è del 60 per cento, fino al massimo di 500 euro.

I soldi basteranno?

Molto si è discusso se il bonus arriverà a tutti, oppure se le richieste supereranno i soldi disponibili. Il settore pubblico in effetti non è stato sempre degno della migliore fiducia in occasioni simili: gli imprenditori ancora si ricordano quando Invitalia aveva promesso di ripagare parte delle spese per dispositivi di protezione anti-Covid. Ma a beneficiarne era stato solo chi aveva fatto domanda entro i primi 1,04 secondi. Dal governo rassicurano a metà: se i 210 milioni di euro già stanziati per il bonus bici non dovessero bastare, il bonus dovrebbe essere rifinanziato nella prossima legge di bilancio. Ma il viceministro all'economia Antonio Misiani non si è sbilanciato ai microfoni di Sky TG24: «Speriamo ci siano i soldi per tutti, lavoriamo per questo».

Il bonus tracker di Sky TG24 ovviamente non può che segnare, per ora, lo 0 per cento dell'obiettivo del governo sul bonus biciclette e monopattini.