Spread Btp/Bund apre a 145 punti oggi 26 agosto

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), mercoledì 26 agosto, ha aperto a 145 punti base, in lieve calo rispetto ai 146 della chiusura di martedì 25. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,02% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). Apertura in calo per Piazza Affari (-0,29%) con il Ftse Mib a 19.072 punti.

L'andamento del 25 agosto

Martedì 25 agosto, lo spread ha aperto a 143,7 punti base - stabile rispetto ai 144 della chiusura di lunedì - e ha chiuso in lieve rialzo a 146. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1%. Piazza Affari ha terminato in rosso con il Ftse Mib in calo dello 0,4% a 20.030 punti. Londra ha chiuso in calo dell'1,11%, Parigi e Madrid si sono trovate schiacciate sulla parità anche se con segno opposto (rispettivamente +0,01% e -0,01%), Francoforte poco sotto (-0,04%), Zurigo (-0,75%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).